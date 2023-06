Plongez dans l’univers des Templiers ! Commanderie templière Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’Évènement: Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne Plongez dans l’univers des Templiers ! Commanderie templière Le Temple-sur-Lot, 16 septembre 2023, Le Temple-sur-Lot. Plongez dans l’univers des Templiers ! 16 et 17 septembre Commanderie templière Gratuit. Entrée libre. Départ des visites : 10h et 15h devant l’église. Concert de piano : le dimanche 17 septembre à 11h dans la cour de la Commanderie. La Commanderie du Temple-sur-Lot vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Vous pourrez découvrir la commanderie, résidence du chevalier honoré de cette dignité ou commandeur, lors d’une visite guidée.

Profitez d’un concert de piano dans la cour, et plongez dans l’univers des Templiers, dans cet édifice chargé d’histoire. Commanderie templière Place des Templiers, 47110 Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 01 08 04 http://www.letemplesurlot.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.89.31.46.89 »}] Construite par les Templiers au milieu du XIIIe siècle, la commanderie est détruite pendant la guerre de Cent Ans puis reprise par les Hospitaliers et agrandie. Elle a fonctionné jusqu’à la Révolution. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

