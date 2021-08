Ensigné Ensigné Deux-Sèvres, Ensigné Commanderie Templière en fête Ensigné Ensigné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Ensigné Deux-Sèvres Ensigné Commanderie Templière en fête A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 Brigands et pèlerins, troupes, artistes et saltimbanques – animations en continu Troupes médiévales, artistes, artisans d’art, échoppes, spectacles, ateliers, combats, initiations, jeux pour tous, visite guidées, conférences Combats, archerie, camp et village médiéval, ateliers participatifs, saynètes, farces, contes

Les échoppes : Art, artisanat, métiers de bouche

Ouvert de 10h à 18h Taverne – repas sur place Entrée site 4€

+33 6 60 65 81 58

