Visite libre : influences orientales 16 et 17 septembre Commanderie Templière de Courval 2€ expositions et lectures.

De retour d’Orient, les chevaliers Templiers comme l’ensemble de la chevalerie occidentale ont rapporté des impressions, des images, des expériences.

Ils ont été au contact de coutumes et de traditions riches et différentes dont ils ont gardé et importé des traces.

Les jardins, la musique, l’art du bain, les épices, les motifs décoratifs ont pu, par imprégnation, se diffuser et charmer progressivement l’Occident.

Les échanges quotidiens entre les peuples, commerciaux ou culturels, ont eu lieu dans le contexte des croisades aux XIIème et XIIIème siècles.

Mais, sur le temps long, le dialogue entre les peuples a pu voir le jour. Chacun se reconnaissant dans quelques traits de la vie de l’autre, une certaine acculturation a pu s’établir. Les jardins et l’art du bain en Occident sont en partie de tradition antique, mais en passant par l’Orient.

La diversité culturelle s’inscrit alors dans des détails. Les coutumes ne se réduisent plus qu’à des variations sur un même thème, à des adaptations à un milieu, à un terroir.

L’évènement que nous proposons tend à illustrer les influences et les liens culturels existants entre Orient et Occident dès le Moyen Age au sein de la Commanderie de Courval, petite parcelle du vaste monde Templier.

Nous proposons une mise en scène de la chapelle templière enrichie d’illustrations mettant en regard deux mondes à la fois proches et lointains, l’Orient et l’Occident.

La commanderie de Courval est une commanderie d'origine templière fondée au alentours de 1150. Après la chute des Templiers, elle est revenue aux Hospitaliers. Jusqu'à la Révolution, c'était un vaste domaine agricole mais également une halte sur le chemin montois reliant Rouen au Mont-Saint-Michel. Redécouverte dans les années 1990, la chapelle des XIIème et XIIIème siècles a été classée au titre des Monuments Historiques pour ses peintures intérieures. Le manoir du XVIème siècle présente les belles caractéristiques des manoirs renaissance du pays virois. Laissée à l'abandon pendant deux décennies, la Commanderie vient d'être rachetée par deux passionnés d'architecture et de paysage qui ont pour objectif de faire revivre ce lieu important pour l'histoire locale et dans l'imaginaire collectif.

