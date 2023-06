VALDALLIERE (14) – Fête de l’Oiseau – Inauguration du refuge de la Commanderie templière de Courval Commanderie templière de Coural Valdallière Valdallière Catégories d’Évènement: Calvados

VALDALLIERE VALDALLIERE (14) – Fête de l’Oiseau – Inauguration du refuge de la Commanderie templière de Courval Commanderie templière de Coural Valdallière, 24 juin 2023, Valdallière. VALDALLIERE (14) – Fête de l’Oiseau – Inauguration du refuge de la Commanderie templière de Courval Samedi 24 juin, 14h00 Commanderie templière de Coural 14h – Spectacle 1 de Gweltaz Le File, amuseur médiéval 15h – Inauguration et pot de l’amitié 15h30 – Conférence Les Oiseaux du bocage 16h30 – Spectacle 2 de Gweltaz Le File, amuseur médiéval 17h30 – Conférence Oiseaux et sorcellerie 18h30 – 20h – Balade ornitho 19h – Spectacle 3 de Gweltaz Le File, amuseur médiéval accompagnant un apéritif Visites commentées de la chapelle en continu, exposition du GONm et exposition de photographies d’oiseaux de Catherine Bienvenu et Isabelle Lebahy Stands de la Commanderie et stand du GONm. Raffraîchissements et gâteaux proposés. Organisateurs et propriétaires du refuge :

Virginie et Guilleaume Van Torhoudt

V. 06 12 81 20 82, G. 06 19 02 72 02 Contact GONm :

jean.collette@wanadoo.fr Commanderie templière de Coural 3, route de Pontécoulant, Vassy, 14410 Valdallière Valdallière 14410 Vassy Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 81 20 82 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 19 02 72 02 »}] [{« link »: « mailto:jean.collette@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

