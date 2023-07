Visites commentées à la Commanderie Saint-Jean Commanderie Saint-Jean Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes.

Visites commentées à la Commanderie Saint-Jean Samedi 16 septembre, 17h00 Commanderie Saint-Jean Entrée libre

Visite historique de la Commanderie Saint-Jean à 17h par Philippe Salvon, historien local

« Des pierres qui parlent : A la découverte des pierres tombales de la Commanderie St Jean de Corbeil » à 18h par Frédéric Gatineau, président de la Société Historique et Archéologique de l’Essonne et du Hurepoix

La Commanderie St Jean conserve une très belle collection de pierres tombales dont le célèbre cénotaphe de la reine Ingueburge. L’ouverture exceptionnelle de l’église sera l’occasion de les (re) découvrir et de s’intéresser aux personnages qu’elles honorent.

Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 37 86 http://www.corbeil-essonnes.com Ancienne chapelle de la Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, établis au Moyen Âge sur une île formée par les bras de la rivière Essonnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Frédéric Gatineau