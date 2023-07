Découvrez le parcours chronologique : « Soulomès à travers les siècles » Commanderie hospitalière de Soulomès Soulomès Catégories d’Évènement: Lot

Soulomès Découvrez le parcours chronologique : « Soulomès à travers les siècles » Commanderie hospitalière de Soulomès Soulomès, 16 septembre 2023, Soulomès. Découvrez le parcours chronologique : « Soulomès à travers les siècles » 16 et 17 septembre Commanderie hospitalière de Soulomès Gratuit. Entrée libre. Exposition des témoignages du passé du patrimoine du village de Soulomès.

Les équipes municipales ont puisé dans diverses sources documentaires et dans le fonds d’archives du village, pour réunir des témoignages du passé, organisés en un parcours chronologique illustrant la richesse du patrimoine de Soulomès. Commanderie hospitalière de Soulomès 46240 Soulomès Soulomès 46240 Lot Occitanie 05 65 21 17 58 De l’ancienne commanderie subsiste « la maison du commandeur » avec ses fenêtres à meneaux et une avancée en mâchicoulis sur corbeaux. Parking de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

