Découvrez la façade de la commanderie Commanderie hospitalière Boivre-la-Vallée, 16 septembre 2023, Boivre-la-Vallée.

Découvrez la façade de la commanderie 16 et 17 septembre Commanderie hospitalière Gratuit. Entrée libre. Visite libre des extérieurs.

Après les travaux réalisés en 2020, redécouvrez la façade de la commanderie hospitalière !

On retrouve trace de l’existence de la commanderie hospitalière dès 1192. Une grande partie est reconstruite après les guerres de Religion. Sa façade comporte des fenêtres à meneaux et à traverse et une tour d’angle.

Commanderie hospitalière 2 place de la mairie, 86470 Lavausseau Boivre-la-Vallée 86470 Lavausseau Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 43 77 67 http://www.citedestanneurs-lavausseau.fr Apparues au XIIe siècle, les commanderies existent tant que perdurent les ordres militaires tels que les Hospitaliers et les Templiers. Placées sous la responsabilité d’un commandeur, elles sont le lieu de vie et de formation de communautés de frères, de chevaliers et d’affiliés. Elles se trouvent au centre d’un domaine foncier sur lequel des fermes sont construites. Certaines d’entre elles sont des fortifications ou des domaines ruraux fortifiés, tandis que d’autres ne le sont pas. Situées sur des terres productives, elles permettent de répondre aux besoins locaux ou de front.

La commanderie de Lavausseau – Boivre-la-Vallée, signalée dès 1192, est maintenant intégrée depuis janvier 2019. À l’époque, les tanneries étaient de petits ateliers situés en bordure de rivière. L’ordre a favorisé leur multiplication, car elles fournissaient le cuir nécessaire au harnachement des chevaux… La façade a été remaniée, mais conserve ses fenêtres à meneaux et à traverses. Des piliers en pierre puis en bois, répartis sur toute la longueur de la commanderie, soutiennent cet édifice religieux devenu civil, depuis les caves jusqu’à la charpente. Il est possible de visiter l’ancien dortoir des moines, transformé en salle des mariages, ainsi que la charpente en forme de coque de bateau renversée. Parking au pied de la commanderie. Deux escaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Commanderie Croisades Architecture Hospitaliers

©Commune de Boivre la Vallée – David Henocq