Wamin Visites accompagnées de la Commanderie de Bois Saint-Jean Commanderie du Bois Saint-Jean Wamin, 16 septembre 2023, Wamin. Visites accompagnées de la Commanderie de Bois Saint-Jean 16 et 17 septembre Commanderie du Bois Saint-Jean 5€/pers. Gratuité pour les moins de 12 ans. La commanderie a été créée en 1182 par Philippe d’Alsace pour les hospitaliers de St Jean de Jerusalem. transférée en 1336 à l’Ordre de Malte, elle fut commanderie jusqu’à la Révolution puis transformée en ferme. Ensemble de batiments de ferme autour d’une cour centrale. Corps de logis en 2 parties, une ancienne du 17e siècle et une plus grande. Pigeonnier octogonal au centre de la cour. Départ à 14h30 le samedi.

Départs à 14h30 et à 16h30 le dimanche. Commanderie du Bois Saint-Jean 1 ferme du Bois Saint-Jean – 62770 Wamin Wamin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 83 85 16 67 http://www.memoire-medievale.fr [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)6 83 85 16 67 »}, {« type »: « email », « value »: « aymontigny@gmail.com »}] Ancienne commanderie hospitalière créée au XIIème siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ronald Piclin

