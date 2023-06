Concert « Bal Radix » COMPAGNIE BAL RADIX Commanderie des Templiers Coulommiers, 2 juillet 2023, Coulommiers.

Concert « Bal Radix » COMPAGNIE BAL RADIX Dimanche 2 juillet, 18h30 Commanderie des Templiers

Antoine Sergent et Frédéric Jouhannet puisent leur inspiration dans les folklores réels ou imaginés. Leur répertoire est composé de musiques des Balkans, de compositions personnelles et de musiques traditionnelles Circassienne, Adyguéenne et Tchétchène. Arrangées librement et de manière spontanée, elles laissent toute la place à l’improvisation et au partage.

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-coulommiers

Commanderie des Templiers Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-coulommiers »}] Commanderie des Templiers et Hospitalière datant du début XIIe siècle, complète avec : chapelle, salle du chapitre, cave, maison du commandeur, grange aux dîmes. Particularité : disposition autour d’une cour complètement close. Jardin naturel d’inspiration médiévale sur 4 000 m². Parking à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T18:30:00+02:00 – 2023-07-02T19:30:00+02:00

2023-07-02T18:30:00+02:00 – 2023-07-02T19:30:00+02:00

©droit réservé