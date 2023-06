Spectacle « Pulse » COMPAGNIE KIAÏ Commanderie des Templiers Coulommiers, 2 juillet 2023, Coulommiers.

Spectacle « Pulse » COMPAGNIE KIAÏ Dimanche 2 juillet, 17h00 Commanderie des Templiers

Pulse est une pièce de cirque généreuse où l’engagement physique est au cœur du propos. La scénographie est épurée. Un espace rebondissant de 9m de diamètre propulse les acrobates dans un ballet aérien où la pulsation musicale donne le la. Six têtes, douze bras et douze jambes se synchronisent dans une transe acrobatique faisant appel aux sens plutôt qu’au mental.

Vous pouvez voir la compagnie Kiaï à Coulommiers lors du festival Emmenez-moi. Renseignement et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-coulommiers

Commanderie des Templiers Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr »}, {« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-coulommiers »}] Commanderie des Templiers et Hospitalière datant du début XIIe siècle, complète avec : chapelle, salle du chapitre, cave, maison du commandeur, grange aux dîmes. Particularité : disposition autour d’une cour complètement close. Jardin naturel d’inspiration médiévale sur 4 000 m². Parking à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T17:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:35:00+02:00

2023-07-02T17:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:35:00+02:00

©Ray Flex