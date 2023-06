Spectacle » Désir fou » COMPAGNIE TAM Commanderie des Templiers Coulommiers, 2 juillet 2023, Coulommiers.

Spectacle » Désir fou » COMPAGNIE TAM Dimanche 2 juillet, 11h30 Commanderie des Templiers

Désir Fou est un objet chorégraphique qui questionne le besoin vital d’être dans le mouvement pour se sentir vivant. Une danse qui nous fait perdre la tête impulsée par la frénésie et la joie.

Enjeux : Ce projet célèbre la diversité et l’expression artistique. Les artistes professionnels et les artistes en situation de handicap propageront leur propre poésie et partageront leur passion avec le public, tout en montrant que l’art est accessible à tous et que chaque individu a le droit de s’exprimer à travers lui.

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-coulommiers

Commanderie des Templiers Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-coulommiers »}] Commanderie des Templiers et Hospitalière datant du début XIIe siècle, complète avec : chapelle, salle du chapitre, cave, maison du commandeur, grange aux dîmes. Particularité : disposition autour d’une cour complètement close. Jardin naturel d’inspiration médiévale sur 4 000 m². Parking à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:30:00+02:00 – 2023-07-02T12:15:00+02:00

©Robert Malaval