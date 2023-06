Spectacle de Danse Aérienne « 2 dans l’arbre » COMPAGNIE IN FINE Commanderie des Templiers Coulommiers Coulommiers Catégories d’Évènement: Coulommiers

Seine-et-Marne Spectacle de Danse Aérienne « 2 dans l’arbre » COMPAGNIE IN FINE Commanderie des Templiers Coulommiers, 2 juillet 2023, Coulommiers. Spectacle de Danse Aérienne « 2 dans l’arbre » COMPAGNIE IN FINE Dimanche 2 juillet, 10h30 Commanderie des Templiers Un conte poétique, mêlant danse aérienne, chant et musique. En étant au cœur de l’espace de jeu, les enfants vivent l’expérience d’un spectacle de manière immersive. A partir de 1 an.

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-coulommiers Commanderie des Templiers Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-coulommiers »}] Commanderie des Templiers et Hospitalière datant du début XIIe siècle, complète avec : chapelle, salle du chapitre, cave, maison du commandeur, grange aux dîmes. Particularité : disposition autour d’une cour complètement close. Jardin naturel d’inspiration médiévale sur 4 000 m². Parking à l’entrée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Coulommiers, Seine-et-Marne Autres Lieu Commanderie des Templiers Adresse Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Ville Coulommiers Departement Seine-et-Marne

