Atelier famille « A la rencontre d’une oeuvre » Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande, 30 août 2023, Saint-Marc-la-Lande.

Saint-Marc-la-Lande,Deux-Sèvres

Envie de partager un moment en famille ?

La Maison du Patrimoine organise un atelier « A la rencontre d’une œuvre… » animé par Cathy Duvals

le mercredi 30 août 2023 de 14h30 à 16h30 à la Commanderie des Antonins (Saint-Marc-la-Lande, 79).

Cet atelier invitera à la découverte de l’univers artistique de Charlotte Massip qui présente l’exposition « Fantasmagories des Ardents » du 8 juillet au 22 octobre 2023 à la Commanderie des Antonins.

Payant (10 € par enfant, 12 € par adulte – fournitures comprises).

Infos et réservations (avant le 23 août 2023) par mail ou par téléphone (05 49 63 43 31).

Merci de prévoir un sac pour transporter votre matériel..

2023-08-30 fin : 2023-08-30 16:30:00.

Commanderie des Antonins

Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Want to share a moment with the family?

The Maison du Patrimoine is organizing a workshop entitled « A la rencontre d’une ?uvre… » led by Cathy Duvals

on Wednesday August 30, 2023 from 2:30pm to 4:30pm at the Commanderie des Antonins (Saint-Marc-la-Lande, 79).

This workshop invites you to discover the artistic universe of Charlotte Massip, who is presenting the exhibition « Fantasmagories des Ardents » from July 8 to October 22, 2023 at the Commanderie des Antonins.

Charge (10 ? per child, 12 ? per adult – supplies included).

Information and reservations (before August 23, 2023) by e-mail or telephone (05 49 63 43 31).

Please bring a bag to transport your equipment.

¿Le apetece pasar un rato en familia?

La Maison du Patrimoine organiza un taller titulado « Al encuentro de una obra de arte… », dirigido por Cathy Duvals

el miércoles 30 de agosto de 2023, de 14:30 a 16:30 h, en la Commanderie des Antonins (Saint-Marc-la-Lande, 79).

Este taller será la ocasión de descubrir el universo artístico de Charlotte Massip, cuya exposición « Fantasmagories des Ardents » se presenta del 8 de julio al 22 de octubre de 2023 en la Commanderie des Antonins.

Entrada de pago (10? por niño, 12? por adulto – avituallamiento incluido).

Información y reservas (antes del 23 de agosto de 2023) por correo electrónico o teléfono (05 49 63 43 31).

Se ruega traer una bolsa para transportar el material.

Lust, einen Moment mit der Familie zu teilen?

Das Maison du Patrimoine organisiert einen Workshop « A la rencontre d’une ?uvre… », der von Cathy Duvals geleitet wird

am Mittwoch, den 30. August 2023, von 14:30 bis 16:30 Uhr in der Commanderie des Antonins (Saint-Marc-la-Lande, 79).

Dieser Workshop lädt zur Entdeckung der künstlerischen Welt von Charlotte Massip ein, die vom 8. Juli bis zum 22. Oktober 2023 in der Commanderie des Antonins die Ausstellung « Fantasmagories des Ardents » präsentiert.

Kostenpflichtig (10 ? pro Kind, 12 ? pro Erwachsener – Lieferungen inbegriffen).

Infos und Reservierungen (vor dem 23. August 2023) per E-Mail oder telefonisch (05 49 63 43 31).

Bitte bringen Sie eine Tasche mit, um Ihre Ausrüstung zu transportieren.

Mise à jour le 2023-08-17 par CC Val de Gâtine