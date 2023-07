Découvrez une ancienne Commanderie en cours de restauration Commanderie de Sallebruneau Frontenac Catégories d’Évènement: Frontenac

Pour les Journées européennes du patrimoine, visitez l'extérieur de l'édifice accompagné par les membres de l'association, tous bénévoles, qui restaurent les lieux depuis juillet 1974. Un panneau sur l'évolution des travaux et du jardin d'inspiration médiévale vous sera également présenté. Commanderie de Sallebruneau 2-224 Sallebruneau, 33760 Frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.assrag.org – Présentation

La commanderie est constituée par deux édifices accolés : l’église (édifiée au XIIe siècle) au sud et le château (logis fortifié du XVIe siècle) au nord dont le plan s’inscrit dans un quadrilatère a pour dimensions extérieures approximativement : 19,5 mètres sur 24,6 mètres. La disposition du logis au nord est mentionnée à plusieurs reprises dans les commanderies de Saintonge et d’Aunis. Étant donné que cet élément d’architecture a disparu de presque tous les établissements d’Aquitaine, il est difficile d’établir le même constat pour notre région. Malgré les dommages apportés par les vicissitudes de l’histoire locale : fin de la guerre de Cent Ans, conflits locaux avec les seigneuries voisines et guerres de religion, Sallebruneau est un témoin remarquable de la fin du Moyen Âge. L’une des raisons qui justifie les mesures de sauvegarde prises pour Sallebruneau réside précisément dans la présence de ce logis et de ses éléments défensifs d’un grand intérêt. L’édifice a fait l’objet de trois mesures de protection au titre des Monuments historiques : l’une de tentative de classement en 1845 puis en 1960 qui ont abouti à l’inscription d’une mention dans le casier archéologique et une inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1985 (actuellement inscrit au titre des Monuments historiques). – L’église

Le plan est simple : une nef unique, rectangulaire. La nef fut séparée du chœur par un arc triomphal retombant sur un faisceau de colonnes dont il reste la base et des chapiteaux intéressants. Le chevet plat, encadré de colonnes engagées dans les murs, est percé de trois fenêtres hautes en plein cintre à double ébrasement. Des restes de peintures sont encore visibles sur l’intrados de l’arc. Près de l’angle sud-ouest du mur sud de la nef, un enfeu associé à un ossuaire fut rajouté sous une niche en arc brisé orné de moulures. Dans la façade occidentale très sombre, sans ornementation, s’ouvre une porte ogivale. Au dessus du portail s’élève le clocher pignon qui est percé de deux baies d’inégale largeur. Sur le mur sud, s’appuient deux contreforts. Le chevet est protégé par trois contreforts presque plats et dans celui situé au centre a été percée la fenêtre axiale du triplet. – Le château

C’est au XVIe siècle, lorsque la nécessité se fit sentir de protéger leurs domaines, que les Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem construisent une petite forteresse qui s’appuie sur le flanc septentrional de l’église dont elle a à peu près les dimensions. À l’angle nord-ouest, une tour carrée possède en son rez-de-chaussée une petite porte très basse ouvrant sur une cellule voûtée qui devait servir de cachot. Elle est surmontée de deux étages percés d’archères cruciformes. Deux larges brèches ouvrent les murs nord et ouest. Étant donné que les autres éléments purement défensifs ont été assez bien conservés, on peut suggérer que ces deux destructions correspondent à une décision de démantèlement du château. L’angle nord-est est renforcé par un contrefort saillant servant d’assise à une tourelle hexagonale formant une échauguette. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

