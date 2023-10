Le rendez-vous Vin à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole, 21 octobre 2023, Flassans-sur-Issole.

Flassans-sur-Issole,Var

Balade dans le vignoble et la forêt de la Commanderie de Peyrassol qui mêle l’histoire presque millénaire des lieux, ancrée dans la pierre, à l’histoire de la nature qui s’épanouit sur presque 1000 hectares..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . EUR.

Commanderie de Peyrassol RN 7

Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



A stroll through the vineyards and forest of the Commanderie de Peyrassol, where the history of the site, rooted in stone and almost a thousand years old, blends with the history of nature, which extends over almost 1,000 hectares.

Pasee por los viñedos y el bosque de la Commanderie de Peyrassol, donde la historia del lugar, casi milenaria y anclada en la piedra, se mezcla con la historia de la naturaleza, que florece en casi 1.000 hectáreas.

Wanderung durch die Weinberge und den Wald der Commanderie de Peyrassol, in dem sich die fast tausendjährige Geschichte des Ortes, die im Stein verankert ist, mit der Geschichte der Natur, die auf fast 1000 Hektar gedeiht, vermischt.

