Festival Oh Plateau ! 2023 Commanderie de Devesset Devesset, 29 juillet 2023, Devesset.

Devesset,Ardèche

Venez assister à la nouvelle création du festival signée Omer. Après une semaine de résidence à la Commanderie de Devesset, le duo de musique expérimentale vous présentera une création originale in situ basée sur l’improvisation..

2023-07-29 19:00:00 fin : 2023-07-29 20:00:00. EUR.

Commanderie de Devesset

Devesset 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for Omer’s latest creation for the festival. After a week’s residency at the Commanderie de Devesset, the experimental music duo will present an original in situ creation based on improvisation.

Venga a ver la nueva creación de Omer para el festival. Tras una semana de residencia en la Commanderie de Devesset, el dúo de música experimental presentará una creación original in situ basada en la improvisación.

Erleben Sie die neue Kreation des Festivals, die von Omer signiert wurde. Nach einem einwöchigen Aufenthalt in der Commanderie de Devesset wird Ihnen das Duo für experimentelle Musik eine auf Improvisation basierende Originalkreation in situ präsentieren.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées