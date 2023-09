Journées du Patrimoine : La Commanderie de Courval à Vassy Commanderie de Courval Valdallière, 16 septembre 2023, Valdallière.

Valdallière,Calvados

La commanderie de Courval est une commanderie d’origine templière fondée au alentours de 1150. Après la chute des Templiers, elle est revenue aux Hospitaliers. Jusqu’à la Révolution, c’était un vaste domaine agricole mais également une halte sur le chemin montois reliant Rouen au Mont-Saint-Michel. Redécouverte dans les années 1990, la chapelle des XIIème et XIIIème siècles a été classée au titre des Monuments Historiques pour ses peintures intérieures. Le manoir du XVIème siècle présente les belles caractéristiques des manoirs renaissance du pays virois. Laissée à l’abandon pendant deux décennies, la Commanderie vient d’être rachetée par deux passionnés d’architecture et de paysage qui ont pour objectif de faire revivre ce lieu important pour l’histoire locale et dans l’imaginaire collectif.

Exposition Influences Orientales

De retour d’Orient, les chevaliers Templiers comme l’ensemble de la chevalerie occidentale ont rapporté des impressions, des images, des expériences.

Ils ont été au contact de coutumes et de traditions riches et différentes dont ils ont gardé et importé des traces.

Les jardins, la musique, l’art du bain, les épices, les motifs décoratifs ont pu, par imprégnation, se diffuser et charmer progressivement l’Occident.

Les échanges quotidiens entre les peuples, commerciaux ou culturels, ont eu lieu dans le contexte des croisades aux XIIème et XIIIème siècles.

Mais, sur le temps long, le dialogue entre les peuples a pu voir le jour. Chacun se reconnaissant dans quelques traits de la vie de l’autre, une certaine acculturation a pu s’établir. Les jardins et l’art du bain en Occident sont en partie de tradition antique, mais en passant par l’Orient.

La diversité culturelle s’inscrit alors dans des détails. Les coutumes ne se réduisent plus qu’à des variations sur un même thème, à des adaptations à un milieu, à un terroir.

L’évènement que nous proposons tend à illustrer les influences et les liens culturels existants entre Orient et Occident dès le Moyen Age au sein de la Commanderie de Courval, petite parcelle du vaste monde Templier.

Nous proposons une mise en scène de la chapelle templière enrichie d’illustrations mettant en regard deux mondes à la fois proches et lointains, l’Orient et l’Occident.

Tarifs : 2€ expositions et lectures..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Commanderie de Courval Lieu-dit L’Hôpital

Valdallière 14410 Calvados Normandie



The Commanderie de Courval is a commandery of Templar origin, founded around 1150. After the fall of the Templars, it reverted to the Hospitallers. Until the French Revolution, it was not only a vast agricultural estate, but also a stopover on the Montois road linking Rouen to Mont-Saint-Michel. Rediscovered in the 1990s, the 12th-13th century chapel has been listed as a Monument Historique for its interior paintings. The 16th-century manor house is typical of the Renaissance manor houses of the Virois region. Abandoned for two decades, the Commanderie has just been bought by two architecture and landscape enthusiasts whose aim is to revive this important place in local history and in the collective imagination.

Oriental Influences exhibition

On their return from the Orient, the Knights Templar, like all Western knights, brought back impressions, images and experiences.

They came into contact with richly diverse customs and traditions, traces of which they kept and imported.

Gardens, music, the art of bathing, spices and decorative motifs gradually spread and charmed the West.

Daily commercial and cultural exchanges between peoples took place in the context of the Crusades in the 12th and 13th centuries.

Over time, however, dialogue between peoples was established. Each recognizing a few features of the other’s life, a certain acculturation was established. Gardens and the art of bathing in the West are in part based on ancient traditions, but they have been handed down from the East.

Cultural diversity is now a matter of detail. Customs are reduced to variations on the same theme, to adaptations to a particular environment, a particular terroir.

This event illustrates the cultural influences and links between East and West from the Middle Ages onwards, at the heart of the Commanderie de Courval, a small part of the vast Templar world.

We propose a staging of the Templar chapel, enriched by illustrations that contrast two worlds both near and far, East and West.

Price: 2? exhibitions and readings.

La Commanderie de Courval fue originalmente una encomienda templaria fundada hacia 1150, pero volvió a manos de los Hospitalarios tras la caída de los Templarios. Hasta la Revolución Francesa, fue una vasta finca agrícola y un punto de parada en el camino de Montois que unía Rouen con el Mont-Saint-Michel. Redescubierta en los años 90, la capilla de los siglos XII y XIII ha sido declarada Monumento Histórico por sus pinturas interiores. La casa solariega del siglo XVI es típica de las casas solariegas renacentistas de la región de Virois. Abandonada desde hace dos décadas, la Commanderie acaba de ser adquirida por dos entusiastas de la arquitectura y el paisaje cuyo objetivo es revivir este importante lugar de la historia local y del imaginario colectivo.

Exposición Influencias orientales

A su regreso de Oriente, los templarios, como todos los caballeros occidentales, trajeron impresiones, imágenes y experiencias.

Entraron en contacto con costumbres y tradiciones ricas y diferentes, y conservaron e importaron vestigios de ellas.

Los jardines, la música, el arte del baño, las especias y los motivos decorativos se difundieron poco a poco y encantaron a Occidente.

Los intercambios cotidianos entre los pueblos, ya fueran comerciales o culturales, tuvieron lugar en el contexto de las cruzadas de los siglos XII y XIII.

Con el tiempo, sin embargo, se estableció un diálogo entre los pueblos. Al reconocer cada uno algunos rasgos de la vida del otro, se estableció una cierta aculturación. Los jardines y el arte del baño en Occidente se basan en parte en tradiciones antiguas, pero han pasado por Oriente.

La diversidad cultural es ahora una cuestión de detalle. Las costumbres ya no pueden reducirse a variaciones sobre un mismo tema, a adaptaciones a un entorno, a un terruño.

La manifestación que proponemos pretende ilustrar las influencias culturales y los vínculos que existieron entre Oriente y Occidente a partir de la Edad Media en el seno de la Commanderie de Courval, una pequeña parte del vasto mundo templario.

Proponemos una puesta en escena de la capilla templaria, enriquecida con ilustraciones que comparan dos mundos a la vez cercanos y lejanos, Oriente y Occidente.

Entrada: 2? para las exposiciones y lecturas.

Die Komturei von Courval ist eine Komturei mit Templerursprung, die um 1150 gegründet wurde. Nach dem Fall der Templer fiel sie an die Hospitaliers zurück. Bis zur Französischen Revolution war sie ein großes landwirtschaftliches Anwesen, aber auch eine Raststätte auf dem Montsois-Weg von Rouen zum Mont-Saint-Michel. Die in den 1990er Jahren wiederentdeckte Kapelle aus dem 12. und 13. Jahrhundert wurde wegen ihrer Innenmalereien als historisches Denkmal eingestuft. Das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert weist die schönen Merkmale der Renaissance-Herrenhäuser des Pays virois auf. Nachdem die Commanderie zwei Jahrzehnte lang dem Verfall preisgegeben war, wurde sie vor kurzem von zwei Architektur- und Landschaftsliebhabern gekauft, die sich zum Ziel gesetzt haben, diesen für die lokale Geschichte und in der kollektiven Vorstellungswelt wichtigen Ort wiederzubeleben.

Ausstellung Orientalische Einflüsse

Nach ihrer Rückkehr aus dem Orient brachten die Tempelritter wie die gesamte westliche Ritterschaft Eindrücke, Bilder und Erfahrungen mit.

Sie kamen mit reichen und unterschiedlichen Bräuchen und Traditionen in Berührung, deren Spuren sie bewahrten und importierten.

Gärten, Musik, Badekunst, Gewürze und dekorative Motive konnten sich durch Imprägnierung verbreiten und den Westen nach und nach verzaubern.

Der alltägliche Austausch zwischen den Völkern, ob Handel oder Kultur, fand im Zusammenhang mit den Kreuzzügen im 12. und 13.

Jahrhundert. Doch über einen längeren Zeitraum hinweg konnte ein Dialog zwischen den Völkern entstehen. Da sich jeder in einigen Merkmalen des Lebens des anderen wiedererkannte, konnte eine gewisse Akkulturation stattfinden. Die Gärten und die Badekunst im Westen gehen zum Teil auf antike Traditionen zurück, allerdings über den Orient.

Die kulturelle Vielfalt zeigt sich dann in Details. Bräuche lassen sich nur noch auf Variationen desselben Themas reduzieren, auf Anpassungen an ein Milieu, an eine Gegend.

Die von uns vorgeschlagene Veranstaltung soll die Einflüsse und kulturellen Verbindungen zwischen Orient und Okzident seit dem Mittelalter in der Commanderie de Courval, einem kleinen Teil der großen Welt der Templer, veranschaulichen.

Wir schlagen eine Inszenierung der Templerkapelle vor, die mit Illustrationen angereichert ist, die zwei Welten gegenüberstellen, die gleichzeitig nah und fern sind, den Orient und den Okzident.

Eintrittspreise: 2? Ausstellungen und Lesungen.

