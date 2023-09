Commanderie templière Commanderie de Coudrie Challans, 16 septembre 2023, Challans.

Commanderie templière 16 et 17 septembre Commanderie de Coudrie

Visites guidées de la commanderie à 10h, 14h et 16h30. Campement reconstitution de templiers. Expostions sur les templiers et sur les fortifications au Moyen-âge. Conférence sur la vie et la fin de l’Ordre du Temple à 15h30. Quiz interactif pour petits et grands. Atelier archéologique. Atelier littéraire.

Commanderie de Coudrie La Flocellière 85300 CHALLANS Challans 85300 Vendée Pays de la Loire 0607965137 http://www.shenov.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.35.96.64.05. »}] Visite guidée de la commanderie de Coudrie, créée en 1130. Campement Templier XII e et XIII e siècles Accés par la Flocelière, site classé, fléché, parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

GREGOIRE Alain