Noël à la Commanderie d’Arville Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche, 23 décembre 2023, Couëtron-au-Perche.

Couëtron-au-Perche,Loir-et-Cher

Les portes de la Commanderie d’Arville ouvrent durant les vacances de Noël : décorations, boutique aménagée et animations proposées donnent un air de féerie à la commanderie templière ….

Jeudi 2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-12-24 17:30:00. .

Commanderie d’Arville

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The doors of the Commanderie d’Arville open during the Christmas vacations: decorations, a store and animations give an air of enchantment to the Templar Commanderie?

Las puertas de la Commanderie d’Arville se abren durante las fiestas navideñas: decoraciones, una tienda equipada y actividades propuestas dan un aire de encanto a la Commanderie templaria..

Die Türen der Commanderie d’Arville öffnen sich während der Weihnachtsferien: Dekorationen, ein eingerichteter Laden und die angebotenen Animationen verleihen der Templer-Commanderie ein märchenhaftes Flair?

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Collines du Perche