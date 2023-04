Les médiévales d’Arville Commanderie d’Arville, 14 juillet 2023, Couëtron-au-Perche.

Pour la première fois, la 14e édition des médiévales d’Arville se déroule le temps d’un week-end. Spectacle pyrotechnique, animations, spectacles, compagnies de reconstitution ainsi qu’un banquet médiéval sont au programme..

Vendredi 2023-07-14 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-16 . 5 EUR.

Commanderie d’Arville

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



For the first time, the 14th edition of the medieval festival of Arville will take place during a weekend. Fireworks, animations, shows, reenactment companies and a medieval banquet are on the program.

Por primera vez, la 14ª edición del festival medieval de Arville se celebrará durante un fin de semana. El programa incluye fuegos artificiales, animaciones, espectáculos, compañías de recreación y un banquete medieval.

Zum ersten Mal findet die 14. Ausgabe der mittelalterlichen Festspiele von Arville an einem Wochenende statt. Pyrotechnische Show, Animationen, Aufführungen, Reenactment-Kompanien sowie ein mittelalterliches Bankett stehen auf dem Programm.

