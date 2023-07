Atelier famille – « Bâtisseurs du Moyen-Âge » Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche, 16 septembre 2023, Couëtron-au-Perche.

Atelier famille – « Bâtisseurs du Moyen-Âge » 16 et 17 septembre Commanderie d’Arville De 10h à 14h: découverte des maquettes en autonomie / de 14h à 18h: présence d’un médiateur du patrimoine pour accompagner votre découverte.

Nos médiateurs culturels proposent aux participants de découvrir l’architecture au Moyen-Âge à travers la manipulation de maquettes : arcs romans, brisés ou croisées d’ogives, que vont-ils choisir ?

Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 75 41 http://www.commanderie-arville.com/ https://www.instagram.com/commanderiearville/;https://www.facebook.com/commanderiearville/ Fondée au XIIe siècle par l’ordre du Temple, la commanderie d’Arville est aujourd’hui l’une des commanderies les mieux conservées de France. Église porche d’entrée, écuries, grange aux dîmes, pigeonnier, cet ensemble architectural d’envergure (XIIe-XVIe siècles) évoque la vie quotidienne des Templiers avant leur départ pour la Terre sainte.

Le musée vous invite à découvrir l’ordre du Temple et l’histoire des croisades à travers huit espaces scénographiés. D’Arville à Jérusalem, en passant par le port de Gênes, suivez les traces des chevaliers et revivez l’aventure templière ! À 30 mn de Vendôme, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou et la Ferté-Bernard. À 1h de Blois, du Mans et de Chartres. À 1h30 de Tours et d’Orléans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

