L’état major de la Marine nationale à Marseille ouvre son site au public pour une visite exceptionnelle.

Ce site présente des ouvrages fortifiés ayant participé à la défense du port de Marseille durant 3 époques de fortifications, du second empire à la fin de la seconde guerre mondiale.

Ce site accueille actuellement l’Etat Major de la Marine nationale à Marseille, le CIRPA et une brigade de gendarmerie maritime.

commandement de la Marine nationale à Marseille 28 rue des Catalans 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Découverte des ouvrages fortifiés ayant participé à la défense du Port de Marseille durant trois époques, du second empire à la fin de la seconde guerre mondiale. Visite du bureau de l'état major de la Marine nationale à Marseille, le bureau de l'amiral. Rendez vous devant l'entrée du site. Se rendre par les transports en commun (parking sur site non autorisé), bus 82 ou 54 arrêt catalans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

copyright BMPM Marine nationale