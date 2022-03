Comités des fêtes de Saint-Cyprien : Dîner dansant en hommage à Joséphine Baker Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien Dordogne Le comité des fêtes de Saint-Cyprien organise un dîner dansant en hommage à Joséphine Baker le samedi 2 avril à la salle des fêtes :

Typique Louisiane animé par Laurent Magne

Champagne

Assiette arc-en-ciel

Jambalaya

Tarte Joséphine

café

vin compris Tarif 35€

