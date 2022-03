Comité Syndical de la Madeleine Mairie annexe de la Madeleine La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Loire-Atlantique

Comité Syndical de la Madeleine Mairie annexe de la Madeleine, 14 décembre 2022, La Madeleine. Comité Syndical de la Madeleine

Mairie annexe de la Madeleine, le mercredi 14 décembre à 18:00

Le Syndicat se réunit sous la forme d’un comité syndical, au moins une fois par trimestre pour délibérer sur les questions de sa compétence. Celle-ci a été déterminée dans ses statuts : la compétence scolaire, sportive, culturelle, et l’aménagement urbain sur le territoire de La Madeleine Réunion du Comité Syndical à la mairie-annexe de la Madeleine Mairie annexe de la Madeleine Place de l’abbé Loiseau Guérande La Madeleine Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T18:00:00 2022-12-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Madeleine, Loire-Atlantique Autres Lieu Mairie annexe de la Madeleine Adresse Place de l'abbé Loiseau Guérande Ville La Madeleine lieuville Mairie annexe de la Madeleine La Madeleine Departement Loire-Atlantique

Mairie annexe de la Madeleine La Madeleine Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-madeleine/

Comité Syndical de la Madeleine Mairie annexe de la Madeleine 2022-12-14 was last modified: by Comité Syndical de la Madeleine Mairie annexe de la Madeleine Mairie annexe de la Madeleine 14 décembre 2022 La Madeleine Mairie annexe de la Madeleine La Madeleine

La Madeleine Loire-Atlantique