Comité régional de suivi interfonds du 29 mars 2024 Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, vendredi 29 mars 2024.

Comité régional de suivi interfonds du 29 mars 2024 Le prochain comité régional de suivi interfonds (CRSI) 2021-2027 aura lieu le vendredi 29 mars 2024 à 9h30 au siège de la Région Île-de-France, à Saint-Ouen-sur-Seine. Vendredi 29 mars, 09h30 Région Île-de-France Consultation réservé aux membres du comité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T09:30:00+01:00 – 2024-03-29T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T09:30:00+01:00 – 2024-03-29T13:00:00+01:00

LE COMITÉ RÉGIONAL DE SUIVI INTERFONDS

Un comité régional de suivi interfonds (CRSI) est créé pour assurer le pilotage stratégique des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) mobilisés en Île-de-France au titre de la période de programmation 2021-2027.

Le CRSI se réunit pour suivre la programmation des programmes européens suivants :

• Le programme régional (PR) de l’Île-de-France et du bassin de la Seine mobilisant des crédits du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE+) ;

• Le volet déconcentré du programme national (PN) dédié à l’emploi et l’inclusion en métropole abondé par des crédits du FSE+.

Il approuve toute modification des programmes, se prononce sur l’évolution les critères de sélection des opérations, la stratégie de communication ou encore le plan d’évaluation.

Co-présidé par la présidente du Conseil régional et par le préfet de région, il est composé de représentants de la Commission européenne et des ministères concernés (de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de l’Intérieur et des Outre-mer, du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en tant que membres associés), du CESER, des chambres régionales consulaires, des préfets des départements, des présidents des conseils départementaux d’Île-de-France, des organismes socio-professionnels…

Il constitue l’un des deux comités de pilotage des FESI sur le territoire francilien avec le comité régional de programmation, l’instance au sein de laquelle est prise la décision de financer les projets ayant fait l’objet d’une demande de subvention européenne.

L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 29 mars 2024

Au programme de cette première séance du CRSI :

• Validation des procès-verbaux des dernières consultations écrites des CRSI

• Validation du compte-rendu du CRSI du 31 mars 2023

Programmations nationale et régionale 2014-2020 :

• Présentation de l’état d’avancement des programmes 2014-2020

Programmations nationale et régionale 2021-2027 :

• Présentation du bilan des actions de communication 2023 et plan des actions de communication à mener dans le cadre des programmes.

• Présentation vidéo de projets réalisés sur le territoire d’Île-de-France dans le cadre des fonds européens structurels et d’investissement.

• Témoignages des bénéficiaires des fonds européens structurels et d’investissement sur le territoire d’Île-de-France.

• Présentation de l’avancement des programmes 2021-2027 : volet déconcentré du Programme national FSE+ « Emploi, Inclusion, Jeunesse et Compétences, Programmes de coopération territoriale européenne Interreg Europe du Nord-Ouest et Interreg Europe, Programme régional Île-de-France et bassin de la Seine FEDER-FSE+

• Actualisation et suivi des conditions favorisantes

• Présentation des appels à projets DRIEAT inondation et continuité écologique

• Présentation de l’appel à projets FSE+ mobilité européenne (Programme régional)

• Présentation de l’appel à projets FEDER plateforme de recherche

• Points divers et questions

