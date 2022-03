Comité lecture Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

Comité lecture Saint-Palais, 31 mars 2022, Saint-Palais. Comité lecture Saint-Palais

2022-03-31 – 2022-03-31

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais L’association Liburuak vous propose de participer à son Comité de lecture. N’hésitez à venir nous rejoindre pour partager vos découvertes et bonheurs de lecture, qu’il s’agisse de romans, de documentaires, de bandes dessinées ou pour parler de vos auteurs préférés, ce rendez-vous mensuel est ouvert à tous. C’est un moment d’échange et de découverte autour du livre qui permet ainsi à chacun de s’enrichir grâce aux lectures des autres.

Pass selon réglementation en vigueur. L’association Liburuak vous propose de participer à son Comité de lecture. N’hésitez à venir nous rejoindre pour partager vos découvertes et bonheurs de lecture, qu’il s’agisse de romans, de documentaires, de bandes dessinées ou pour parler de vos auteurs préférés, ce rendez-vous mensuel est ouvert à tous. C’est un moment d’échange et de découverte autour du livre qui permet ainsi à chacun de s’enrichir grâce aux lectures des autres.

Pass selon réglementation en vigueur. +33 5 59 65 28 72 L’association Liburuak vous propose de participer à son Comité de lecture. N’hésitez à venir nous rejoindre pour partager vos découvertes et bonheurs de lecture, qu’il s’agisse de romans, de documentaires, de bandes dessinées ou pour parler de vos auteurs préférés, ce rendez-vous mensuel est ouvert à tous. C’est un moment d’échange et de découverte autour du livre qui permet ainsi à chacun de s’enrichir grâce aux lectures des autres.

Pass selon réglementation en vigueur. Médiathèque

Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Saint-Palais Adresse Ville Saint-Palais lieuville Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques

Comité lecture Saint-Palais 2022-03-31 was last modified: by Comité lecture Saint-Palais Saint-Palais 31 mars 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques