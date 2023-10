Journée mondiale de la vue : portes ouvertes au comité Valentin Haüy Comité Haute Vienne Valentin Haüy Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Missions principales : accueillir et conseiller, accompagner vers l’autonomie, agir pour l’accessibilité, former et favoriser l’aide à l’emploi.

Tél. 05 55 77 53 03

www.avh.asso.fr

Comité Haute Vienne Valentin Haüy 8 avenue du Président Ramadier Limoges 87000 Sainte-Claire Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

