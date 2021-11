Châtellerault salle du verger Châtellerault, Vienne Comité d’usagers Plan vélo (phase 3) salle du verger Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

salle du verger, le mercredi 15 décembre à 18:00

Un plan vélo pour favoriser les déplacements cyclables La ville de Châtellerault élabore son plan vélo. L’objectif : permettre à tous les usagers de la route – automobilistes, piétons et bien sûr cyclistes – de circuler en sécurité grâce à des aménagements adaptés à toutes les mobilités. Accompagnée par le bureau d’étude spécialisé BL Evolution, la Ville souhaite impliquer l’ensemble des habitants dans ce travail.​​​​ Venez nous retrouver pour la phase 3 de cette étude !

Entrée libre

salle du verger Av. du Maréchal Leclerc, 86100 Châtellerault

2021-12-15T18:00:00 2021-12-15T20:00:00

