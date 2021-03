Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Comité des Usager-es La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

le vendredi 19 mars à 19:00

Bonjour à toutes & à tous,

Ce jeudi 18 mars, La Mine convie ses usager-es à son comité annuel afin d’échanger autour des perspectives, des attentes et des réalisations.

A l’ordre du jour :

– Résultats trimestriels de La Mine

– Impact de la crise sanitaire

– Questions diverses

– Présentation de l’observatoire des engagements

Pour participer à la visioconférence, cliquez sur ce lien : [https://meet.google.com/hzx-mhov-ryp](https://meet.google.com/hzx-mhov-ryp)

Pour participer par téléphone, composez le +49 30 300195060 et saisissez ce code : 249 913 879 0381#

Pour voir plus de numéros de téléphone, cliquez sur ce lien : [https://tel.meet/hzx-mhov-ryp?hs=5](https://tel.meet/hzx-mhov-ryp?hs=5)

En espérant vous y voir nombreux, nombreuses. En ligne : meet.google.com : [https://meet.google.com/hzx-mhov-ryp?fbclid=IwAR1xkL_UQXfOgZAtf9fEA4yj8SO06GYBc7sExjF4wEWF3MKuB0KUgOX8SAU](https://meet.google.com/hzx-mhov-ryp?fbclid=IwAR1xkL_UQXfOgZAtf9fEA4yj8SO06GYBc7sExjF4wEWF3MKuB0KUgOX8SAU)

Prix : Gratuit

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-03-19T19:00:00 2021-03-19T20:30:00

