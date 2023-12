Tout le monde peut se tromper ! Comité des sports et loisirs de Pouvourville Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Tout le monde peut se tromper ! Comité des sports et loisirs de Pouvourville Toulouse, 4 février 2024 14:30, Toulouse. Tout le monde peut se tromper ! Dimanche 4 février 2024, 15h30 Comité des sports et loisirs de Pouvourville de Corinne Jacquet Après une jeunesse libertine, le docteur Moulineaux mène une vie rangée avec son épouse. Mais rattrapé par ses vieux démons, il découche pour retrouver Stéphanie, une de ses patientes, lors d’une nuit costumée au Paradise. Pour abriter cette liaison, il loue un studio récemment occupé par une couturière et encore encombré de ses affaires. A peine installé dans les lieux avec sa maitresse, Moulineaux voit débarquer le mari de Stéphanie, la tante de sa femme, une ancienne maitresse…Ces visites obligent Moulineaux à se faire passer pour un couturier. S’en suivront mensonges en cascade, rebondissements imprévus et quiproquos en tout genre. Comité des sports et loisirs de Pouvourville 4 Impasse de Sarrangines, 31400 Toulouse, France Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 73 63 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T15:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

2024-02-04T15:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00 Theatresdhivers24 Détails Heure : 14:30 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Comité des sports et loisirs de Pouvourville Adresse 4 Impasse de Sarrangines, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Comité des sports et loisirs de Pouvourville Toulouse Latitude 43.550403 Longitude 1.45051 latitude longitude 43.550403;1.45051

Comité des sports et loisirs de Pouvourville Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/