Une soirée chez Guitry Samedi 3 février 2024, 20h30 Comité des sports et loisirs de Pouvourville

de Sacha Guitry

Un directeur de théâtre aux prises avec un auteur et sa comédienne, un chassé-croisé entre cinq personnages bien typés. Il sera question d’une vente, d’une visite guidée où un directeur de musée et son gardien détournent quelque peu l’histoire de France, et d’un cocu magnifique pour finir. Muflerie et mauvaise foi masculine sont à leur apogée, le tout entrecoupé de rencontres improbables entre des personnages des plus pittoresques dans un abri anti-aérien.

Comité des sports et loisirs de Pouvourville 4 Impasse de Sarrangines, 31400 Toulouse, France Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 73 63 09 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

