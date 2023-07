Solennité de Saint-Victurnien Comité des Ostensions de St-Victurnien Saint-Victurnien, 30 septembre 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

Organisée par le Comité des Ostensions de Saint-Victurnien dans le cadre des Ostensions Limousine qui ont lieu tous les 7 ans..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Comité des Ostensions de St-Victurnien Eglise

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Comité des Ostensions de Saint-Victurnien as part of the Ostensions Limousine held every 7 years.

Organizada por el Comité des Ostensions de Saint-Victurnien en el marco de las Ostensions Limousine que se celebran cada 7 años.

Organisiert vom Comité des Ostensions de Saint-Victurnien im Rahmen der Ostensions Limousine, die alle sieben Jahre stattfinden.

Mise à jour le 2023-04-03 par OT Porte Océane du Limousin