Marché de Noël Comité des fêtes Saint-Léopardin-d’Augy, 19 décembre 2023 06:30, Saint-Léopardin-d'Augy.

Saint-Léopardin-d’Augy,Allier

Un repas surprise est proposé, disponible sur réservation. Venez déguster du vin chaud, du jus de fruits chaud et des crêpes pour une expérience festive inoubliable..

2023-12-19 06:30:00 fin : 2023-12-19 21:00:00. EUR.

Comité des fêtes Le Bourg

Saint-Léopardin-d’Augy 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A surprise meal is available on reservation. Come and enjoy mulled wine, hot fruit juice and crêpes for an unforgettable festive experience.

Se ofrece una comida sorpresa, disponible previa reserva. Venga y disfrute de vino caliente, zumo de fruta caliente y crepes para una experiencia festiva inolvidable.

Es wird ein Überraschungsessen angeboten, das nach vorheriger Reservierung erhältlich ist. Genießen Sie Glühwein, heißen Fruchtsaft und Crêpes für ein unvergessliches Festivalerlebnis.

