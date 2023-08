Prayssac en Fête 2023 Comité des Fêtes Prayssac, 25 août 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Une fête votive très spéciale se prépare pour vous, amis de la musique et des festivités.

En l’honneur de cette édition 2023, le Comité des Fêtes de Prayssac vous invite à passer le dernier weekend d’août dans notre charmante bourgade lotoise, rythmé par la diversité des sonorités musicales, plus ou moins locales.

Au programme, de jolies découvertes vous seront proposées durant ces 3 jours de fêtes, nous vous attendons motivés, joyeux et heureux pour conclure avec nous ce mois d’août et cet été haut en couleurs et chaleur avant la reprise des choses, plus ou moins sérieuses..

2023-08-25 fin : 2023-08-28 . EUR.

Comité des Fêtes Place Dutours

Prayssac 46220 Lot Occitanie



A very special fête votive is in store for you, friends of music and festivities.

In honor of this 2023 edition, the Comité des Fêtes de Prayssac invites you to spend the last weekend of August in our charming village in the Lot region, to the rhythm of a diversity of musical sounds, more or less local.

The 3-day festivities will feature a host of exciting discoveries, and we look forward to seeing you there, motivated, happy and cheerful, as we close out a colorful and warm August and summer, before things get more or less serious again.

Amigos de la música y la fiesta, os espera una fiesta votiva muy especial.

En honor a esta edición 2023, el Comité des Fêtes de Prayssac les invita a pasar el último fin de semana de agosto en nuestro encantador pueblo del Lot, al ritmo de una diversidad de sonidos musicales, más o menos locales.

Podrá hacer maravillosos descubrimientos durante estos 3 días de fiesta, y le esperamos, motivados, felices y alegres, para cerrar este mes de agosto y este verano lleno de color y calor antes de que las cosas vuelvan a ser más o menos serias.

Ein ganz besonderes Votivfest bereitet sich für Sie, die Freunde der Musik und der Festlichkeiten, vor.

Zu Ehren dieser Ausgabe 2023 lädt Sie das Festkomitee von Prayssac ein, das letzte Augustwochenende in unserem charmanten Städtchen im Lothringen zu verbringen, das von der Vielfalt der mehr oder weniger lokalen musikalischen Klänge geprägt sein wird.

Wir erwarten Sie motiviert, fröhlich und glücklich, um mit uns den August und diesen farbenfrohen und warmen Sommer ausklingen zu lassen, bevor die mehr oder weniger ernsthaften Dinge wieder beginnen.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cahors – Vallée du Lot