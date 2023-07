Repas Traditionnel de Fête Nationale Comité des fêtes Montfaucon, 14 juillet 2023, Montfaucon.

Montfaucon,Lot

Le Comité des fêtes vous propose le repas traditionnel de la fête national suivi du feu d’artifice..

2023-07-14 20:00:00 fin : 2023-07-14 00:00:00. 12 EUR.

Comité des fêtes Salle des fêtes

Montfaucon 46240 Lot Occitanie



The Festival Committee proposes the traditional meal of the national holiday followed by the fireworks.

El Comité des fêtes le ofrece la tradicional comida de la fiesta nacional seguida de los fuegos artificiales.

Das Festkomitee lädt Sie zum traditionellen Nationalfeiertagsessen mit anschließendem Feuerwerk ein.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Labastide-Murat