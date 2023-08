Fête patronale de Sorbier Comité des fêtes de Sorbier Sorbier, 3 septembre 2023, Sorbier.

Sorbier,Allier

Repas champêtre, suivi d’un spectacle folklorique, animations pour les enfants.

2023-09-03 12:00:00 fin : 2023-09-03 20:00:00. EUR.

Comité des fêtes de Sorbier salle polyvalente de Sorbier

Sorbier 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Country-style meal, followed by a folk show and entertainment for children

Comida campestre, seguida de un espectáculo folclórico y animación infantil

Ländliches Essen, gefolgt von einer Folkloreshow, Animationen für Kinder

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire