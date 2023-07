fête du village de Manhac Comité des fêtes de Manhac Manhac, 5 août 2023, Manhac.

Manhac,Aveyron

un week-end d’animation pour toute la famille!.

2023-08-05 fin : 2023-08-06

Comité des fêtes de Manhac

Manhac 12160 Aveyron Occitanie



a weekend of entertainment for the whole family!

un fin de semana de diversión para toda la familia

ein Wochenende voller Unterhaltung für die ganze Familie!

