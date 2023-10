Randonnée nocturne Comité des fêtes de Lubilhac Lubilhac, 4 novembre 2023, Lubilhac.

Lubilhac,Haute-Loire

Organisée par le comité des Fêtes de Lubilhac : Randonnée nocturne suivie d’un repas aligot-saucisse-tarte.

2023-11-04 18:30:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

Comité des fêtes de Lubilhac Le bourg

Lubilhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Comité des Fêtes de Lubilhac: Night-time hike followed by an aligot-saucisse-tarte meal

Organizado por el Comité des Fêtes de Lubilhac: Paseo nocturno seguido de una comida aligot-saucisse-tarte

Organisiert vom Comité des Fêtes de Lubilhac : Nachtwanderung mit anschließendem Aligot-Wurst-Tarte-Essen

