Castels et Bézenac Dordogne Castels et Bézenac Le Comité des Fêtes de Castels et Bézenac vous propose, samedi 12 mars:

Soirée Poule farcie Mique et soirée dansante

Rendez-vous à 20h à la salle de fêtes de Finsac à Castels

