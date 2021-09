Labeaume Grotte de Peyroche Ardèche, Labeaume Comité Départemental Spéléologie Ardèche Grotte de Peyroche Labeaume Catégories d’évènement: Ardèche

* **Parcours “aventure” (à partir de 10 ans)** La Traversée Aven de Bizac- Grotte de Peyroche permet une découverte de la spéléologie et des richesses patrimoniales du milieu souterrain avec un parcours technique qui nécessitera de descendre deux verticales de 15 mètres, de franchir quelques étroitures. Durée de l’activité (3h dont 30 min d’accès). **Matériel fourni** : combinaison spéléo, casque avec éclairage, baudrier avec longe et descendeur **Prévoir** : une paire de chaussure montante (bottes ou randonnée), un pantalon et un sweat-shirt léger (sous vêtement technique de ski), 1 litre d’eau. **LES CONDITIONS METEO POURRAIENT NOUS CONTRAINDRE D’ANNULER**

inscription obligatoire avec places limités par parcours

Le CDS07 vous propose de découvrir la spéléologie, le milieu souterrain et ses richesses patrimoniales à préserver. Grotte de Peyroche Peyroche Labeaume Ardèche

