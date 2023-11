Atelier de pratique artistique : Un fond pour mon compagnon Comité départemental du tourisme Albi, 13 décembre 2023, Albi.

Atelier de pratique artistique : Un fond pour mon compagnon Mercredi 13 décembre, 14h30 Comité départemental du tourisme Gratuit. Sur inscription

En lien avec les oeuvres de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize, affichées dans les abribus de la ville en novembre 2022.

L’atelier propose d’explorer la notion de fond et de forme dans les arts plastiques. À partir d’éléments esquissés dans le carnet ou à partir d’une base de données issues des recherches des artistes, construction d’un « fond » et mise en forme d’une figure, celle de notre animal/compagnon favori ! (Apportez la photo de votre animal)

Il sera question de jeux de contrastes avec différents supports, matériaux et textures.

Avec Patricia Scribe, médiatrice au centre d’art Le Lait

À partir de 8 ans (7 ans si accompagné)

Gratuit

Inscription au : 06 76 76 15 27 / patricia.scribe(a)centredartlelait.com

En partenariat avec le Département du Tarn

Comité départemental du tourisme 14 rue Timbal, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T16:30:00+01:00

Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize