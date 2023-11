Atelier de pratique artistiques : Îles flottantes Comité départemental du tourisme Albi, 15 novembre 2023, Albi.

Atelier de pratique artistiques : Îles flottantes Mercredi 15 novembre, 14h30 Comité départemental du tourisme 8€. Sur inscription

En lien avec l’exposition de David Coste Les îles voyagent elles aussi, présentée à Albi dans l’espace public jusqu’au 26 novembre 2023.

Imaginez-vous sur une île déserte. Rassemblez vos souvenirs, choses vues, choses lues, et dans une économie de moyens réduite au papier dessiné, encré, froissé et sculpté, composez une cabane/radeau qui servirait d’abri dans un paysage noir et blanc dénué de tout, sauf d’imagination !

Avec Patricia Scribe, chargée d’ateliers au centre d’art Le Lait

À partir de 8 ans (7 ans si accompagné)

8 € l’atelier

Inscription au : 06 76 76 15 27 / patricia.scribe(a)centredartlelait.com

Au Comité Départemental du Tourisme

14 rue Timbal – Albi

En partenariat avec le Département du Tarn

Comité départemental du tourisme 14 rue Timbal, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T16:30:00+01:00

David Coste