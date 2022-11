Atelier de pratique artistique : Un fond pour mon compagnon Comité départemental du tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

Atelier de pratique artistique : Un fond pour mon compagnon Mercredi 22 février 2023, 14h30

Recherches de composition, de saturation, de contraste, de motif, de fond et de forme… par des jeux d’observation, de dessin ou encore de collage. Comité départemental du tourisme 14 rue Timbal, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « mailto:centredart@centredartlelait.com »}] Le Comité Départemental du Tourisme accueille le centre d’art Le Lait pour un stage de pratique artistique à l’attention des enfants et des adultes qui les accompagnent. Conçus à partir de l’exposition d’affiches de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize dans les abribus du réseau libéA, ces ateliers proposent d’explorer les notions de composition, de saturation, de contraste, de motif, de fond et de forme… par des jeux d’observation, de dessin ou encore de collage. Animé par Patricia Scribe, médiatrice au centre d’art Le Lait À partir de 7 ans. Ateliers indépendants ou cumulables (8€ l’atelier/20€ les 3) Sur inscription au : 06 76 76 15 27 ou centredart@centredartlelait.com Un fond pour mon compagnon L’atelier propose d’explorer la notion de fond et de forme dans les arts plastiques. À partir d’éléments esquissés dans le carnet (atelier du 21 février) ou à partir d’une base de données issues des recherches des artistes, construction d’un « fond » et mise en forme d’une figure, celle de notre animal/compagnon favori ! (Apportez la photo de votre animal)

Il sera question de jeux de contrastes avec différents supports, matériaux et textures. Au Comité Départemental du Tourisme

14 rue Timbal – Albi En partenariat avec le Département du Tarn

