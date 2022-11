Atelier de pratique artistique : Flip Book – Sons Lignes Couleurs Comité départemental du tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

Création d’un Flip Book à partir d’outils graphiques laissés par l’artiste Morgan Dimnet handicap moteur mi Comité départemental du tourisme 14 rue Timbal, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Le Comité départemental du Tourisme (Tarn Tourisme) Albi accueille le centre d’art Le Lait pour un atelier de pratique artistique en direction des enfants et des adultes qui les accompagnent. Le centre d’art Le Lait propose, à partir de la fresque Sons Lignes Couleurs visible sur la façade du collège Balzac d’Albi, de faire danser les lignes, les formes et les couleurs grâce à des tampons et des normographes réalisés par l’artiste. Par un travail de composition graphique, de réplication, de variation de motifs, les participants sont invités à réaliser une série d’images.

Ces dessins seront rassemblés dans un petit livret qui, quand il est feuilleté rapidement, donne l’impression du mouvement. Gratuit, à partir de 7 ans

Avec Patricia Scribe, médiatrice au centre d’art le Lait Comité Départemental du Tourisme, Hotel Reynès, 14 Rue Timbal, Albi Réservation conseillée au 06 76 76 15 27 ou centredart(a)centredartlelait.com Un partenariat centre d’art Le Lait / Comité Départemental du Tourisme

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-21T16:30:00+01:00

