Comité de suivi des relations commerciales en présence de Julien Denormandie,ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, par visioconférence Jean-Baptiste-Lemoyne Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T17:30:00 2022-01-27T18:00:00

