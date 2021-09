Tours Campus 2 Lions Indre-et-Loire, Tours Comité de sélection Etudiant·e-Entrepreneur Campus 2 Lions Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le comité de sélection au Statut National d’Etudiant-Entrepreneur pour Tours et Orléans aura lieu le jeudi 30 septembre prochain. Pour candidater c’est simple : il suffit d’être étudiant en région Centre-Val de Loire et d’avoir une idée de création d’entreprise. Candidature avant le 23/09/2021 [https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/](https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/)

Sur inscription, gratuit, réservé aux étudiants

Comité de sélection des futurs étudiants entrepreneurs Campus 2 Lions 50 avenue Jean Portalis Tours Rives du Cher Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T12:00:00

