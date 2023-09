Octobre Rose 2023 – COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PESDESTRE DE LA HAUTE-VIENNE Comité de randonnée pédestre de la Haute-Vienne Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Octobre Rose 2023 – COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PESDESTRE DE LA HAUTE-VIENNE
1 – 31 octobre
Comité de randonnée pédestre de la Haute-Vienne
Découverte du longe côte / marche aquatique, pratique santé dans diverses associations de la Haute-Vienne. Première séance gratuite (hormis la location du matériel, shorty ou combinaison néoprène).

Contact Madame BRAYE – 06 78 37 26 25.
Comité de randonnée pédestre de la Haute-Vienne
45 rue de l'ancienne école normale d'instituteurs
87000 limoges
Limoges Le Sablard
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

