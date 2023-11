Ô la voix ! Comité de quartier – Le Fil de l’Epeule Roubaix, 22 novembre 2023, Roubaix.

Ô la voix ! 22 novembre 2023 – 24 mai 2024 Comité de quartier – Le Fil de l’Epeule Entrée gratuite mais sous réservation au 06 78 87 36 19 ou festivalolavoix@gmail.com

Un festival pour les habitants du quartier

Le festival est ouvert à tous les habitants du quartier Ouest, petits et grands.

Avec votre texte, chanson préférée, dans votre langue

C’est le moment de vous faire plaisir ! Choisissez le texte, conte, ou même une chanson, tout est possible !

1 atelier par mois avec une comédienne (2 groupes de 15 personnes)

Vous serez accompagnez de novembre à juin pour mettre votre texte en voix, dans la bonne humeur !

Une restitution festive dans le quartier en juin 2021 : c’est vous qui lirez votre texte!

Ce sera le moment d’inviter vos amis, vos parents et vos voisins pour passer un bon moment tous ensemble.

INSCRIPTION OUVERTE : festivalolavoix@gmail.com OU au 06 78 87 36 19

Comité de quartier – Le Fil de l’Epeule 132 rue des arts, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 06.61.90.52.29 https://www.lefildelepeule.fr/ https://www.facebook.com/Le-Fil-de-lEpeule-175990806434137/ [{« type »: « email », « value »: « festivalolavoix@gmail.com »}] Le Fil de l’épeule, Comité de Quartier, est au service des habitants, pour faire ensemble, pour (se) rassembler, pour générer une vie locale riche et partagée. Reconnue d’intérêt général, l’association connaît une dynamique certaine et un bilan positif depuis sa création en 2016. Activités de services aux habitants, politique d’ouverture, innovation sociale, tissage de partenariats…, le Fil est connu et reconnu sur le territoire pour ses actions et initiatives. Le Fil de l’épeule favorise la participation des habitants, promouvant le « faire ensemble » pour que chacun apprenne à faire par lui-même, pour valoriser l’image et l’estime de soi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

2024-05-24T16:30:00+02:00 – 2024-05-24T18:00:00+02:00

Atelier Famille

Canva Ô la voix