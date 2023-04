Mes enfants utilisent les réseaux sociaux… Un décodeur s’il vous plait ?! Comité de quartier – Le Fil de l’Epeule, 29 avril 2023, Roubaix.

Mes enfants utilisent les réseaux sociaux… Un décodeur s’il vous plait ?! Samedi 29 avril, 09h00 Comité de quartier – Le Fil de l’Epeule Entrée libre sur inscription

Mes enfants utilisent les réseaux sociaux… Un décodeur s’il vous plait ?!

Autour d’un petit déjeuner familial, nous aborderons la question des réseaux sociaux et notamment de la place qu’ils occupent dans la vie de nos enfants pour mieux comprendre les enjeux.

Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 29 avril à 9h.

Comité de quartier – Le Fil de l’Epeule 132 rue des arts, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 06.61.90.52.29 https://www.lefildelepeule.fr/ https://www.facebook.com/Le-Fil-de-lEpeule-175990806434137/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 90 52 29 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lefildelepeule.fr »}] Le Fil de l’épeule, Comité de Quartier, est au service des habitants, pour faire ensemble, pour (se) rassembler, pour générer une vie locale riche et partagée. Reconnue d’intérêt général, l’association connaît une dynamique certaine et un bilan positif depuis sa création en 2016. Activités de services aux habitants, politique d’ouverture, innovation sociale, tissage de partenariats…, le Fil est connu et reconnu sur le territoire pour ses actions et initiatives. Le Fil de l’épeule favorise la participation des habitants, promouvant le « faire ensemble » pour que chacun apprenne à faire par lui-même, pour valoriser l’image et l’estime de soi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T09:00:00+02:00 – 2023-04-29T11:00:00+02:00

2023-04-29T09:00:00+02:00 – 2023-04-29T11:00:00+02:00

p’tit dej parents

Fil de l’épeule