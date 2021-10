Mondonville Salle Centaure Mondonville Comité de quartier 1 Salle Centaure Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Nous vous proposons les sujets suivants comme ordre du jour : * Information sur projet de sécurisation de la route de Pibrac au niveau du hameau du Gajea, * Proposition de la création d’un bureau en charge d’animer le comité de quartier. Discussion ouverte (questions, propositions). Pour nous permettre d’apporter une réponse technique détaillée lors de la réunion, vous pouvez aussi nous communiquer vos questions à l’avance en téléchargeant le formulaire [**ici**.](https://www.mondonville.fr/wp-content/uploads/2021/10/CQ1_20102021.pdf) Afin de respecter les consignes sanitaires nous sommes dans l’obligation de demander le pass sanitaire à l’entrée. **[Plus d’infos](https://www.mondonville.fr/comite-de-quartier/).** Mondonville – Mairie de Mondonville Salle Centaure Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Mondonville

